Байрактары, на которые собирали всей страной, достанутся бесплатно. Что случилось

Организаторы акции в шоке

ВСУ уже ждут новых птичек / Коллаж "Сегодня"

Турецкая компания – производитель всемирно известных беспилотников "Байрактар" решила передать нашим военным несколько БПЛА Bayraktar TB2, которые должны были купить на собранные украинцами пожертвования, бесплатно.

Об этом стало известно из официального письма компании Baykar, размещенного на страницах предприятия в соцсетях.

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Что известно

"Компания Baykar сообщает, что кампания по сбору средств под названием "Народный Байрактар" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar TB2 для украинцев для защиты Родины. Бизнесмены и обычные люди внесли средства – маленькие и большие – для достижения цели в течение нескольких дней. Компания Baykar не примет оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Вместо этого просим направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых проблем. Компания Baykar молится за справедливое решение и прочный мир", – говорится в сообщении.

Организаторы сбора средств волонтеры Сергей Притула и Игорь Лаченков пока не верят своим глазам.

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"Компания BAYKAR заявила, что отдаст беспилотники БЕСПЛАТНО! Да, речь идет о тех же 3 или 4 птичках, на которые мы собирали. Я В ШОКЕ", – написал Лаченков на своей странице в фейсбуке.

Народный беспилотник

22 июня благотворительный фонд Сергея Притулы и блогер Игорь Лаченков, известный как Лачен, объявили, что начинают сбор средств сразу на три беспилотника "Байрактар". Для этого нужно было собрать 15 млн долларов, или 500 млн гривен.

23 июня на украинской платформе OLL.TV состоялась премьера полнометражного видеопроекта "Народный Байрактар".

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Сбор волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова на "Байрактары", объявленный 22 июня, был досрочно закрыт за три дня. Украинцы пожертвовали даже больше денег, чем требовалось.

Тот факт, что украинцы пожертвовали на 100 млн гривен больше, чем нужно было, очень растрогал Притулу, и он записал видео благодарности.