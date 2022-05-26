Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Авиаудары по Северодонецку и ракеты над Хмельницкой областью: главное об атаках РФ за ночь

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 08:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самой сложной остается ситуация на Донбассе
Россия продолжает атаковать украинские города.
Россия продолжает атаковать украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самой горячей остается ситуация на Донбассе, где оккупанты пытаются захватить Северодонецк в Луганской области и равняют с землей Мариинку в Донецкой области. Кроме того, во многих областях ночью была воздушная тревога, во время которой ПВО сбивали российские ракеты. От обстрелов врага ночью пострадала и Днепропетровщина.

Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках РФ за ночь по всей Украине.

Реклама

Днепропетровская область

Ночь более или менее прошла спокойно. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловскому обществу. Людей не задело.

Луганская область

Трое погибших в Лисичанске и пригороде, обстрелянный центр гуманитарной помощи, в Северодонецке, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску.

Реклама

Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду в Луганскую область.

Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горном.

Это все города, разной площади и с разным количеством населения, но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка.

Реклама

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Гайдай

Донецкая область

Марьинская община – одна из наиболее пострадавших от российского вторжения. Русские ровняют с землей города и села.

Поздно вечером 25 мая председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко опубликовал фото Маринки, охваченной огнем.

"Так сейчас выглядите Маринка. Пылает, но держится", – написал он.

Марьинка 25 мая. Фото: Павел Кириленко

Одесская область

Ночь в Одессе и области прошла спокойно. В течение этого времени обстрелы не зафиксированы.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук отметил, что оккупанты заявляют о "зерновых гуманитарных коридорах", тянут к Змеиному украинский катер – ожидай провокаций.

Черкасская область

Как сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, во время вечерней затяжной тревоги жители Умани слышали убийство. Однако он не был связан ни с работой ПВО, ни с ракетными обстрелами.

"Инцидент произошел во дворе одного из домов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают правоохранители и спасатели. Подробности будут впоследствии", – написал Табурец.

Хмельницкая область

25 мая вечером, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны Украины сбили вражескую ракету.

"Обломки упали в поле. Жертв и разрушений нет", – сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:40 25 мая
1
Личный состав 29450
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артиллерия 606
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2218
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Полковник Роман Качур - командир 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь". Под его руководством батарея реактивной артиллерии два года подряд становилась лучшей в соревновании артподразделений ВСУ. Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сослуживцы называют его "артиллеристом от Бога".
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29748.39

Binance Coin (BNB)

325.82

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

67.99

Theta (THETA)

1.23

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,34 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.18

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять