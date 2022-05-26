Авиаудары по Северодонецку и ракеты над Хмельницкой областью: главное об атаках РФ за ночь

Самой сложной остается ситуация на Донбассе

Россия продолжает атаковать украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самой горячей остается ситуация на Донбассе, где оккупанты пытаются захватить Северодонецк в Луганской области и равняют с землей Мариинку в Донецкой области. Кроме того, во многих областях ночью была воздушная тревога, во время которой ПВО сбивали российские ракеты. От обстрелов врага ночью пострадала и Днепропетровщина.

Сайт "Сегодня" собрал главное, что известно об атаках РФ за ночь по всей Украине.

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Днепропетровская область

Ночь более или менее прошла спокойно. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловскому обществу. Людей не задело.

Луганская область

Трое погибших в Лисичанске и пригороде, обстрелянный центр гуманитарной помощи, в Северодонецке, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску.

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Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду в Луганскую область.

Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горном.

Это все города, разной площади и с разным количеством населения, но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка.

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Последствия обстрелов. Фото: Сергей Гайдай

Донецкая область

Марьинская община – одна из наиболее пострадавших от российского вторжения. Русские ровняют с землей города и села.

Поздно вечером 25 мая председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко опубликовал фото Маринки, охваченной огнем.

"Так сейчас выглядите Маринка. Пылает, но держится", – написал он.

Марьинка 25 мая. Фото: Павел Кириленко

Одесская область

Ночь в Одессе и области прошла спокойно. В течение этого времени обстрелы не зафиксированы.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук отметил, что оккупанты заявляют о "зерновых гуманитарных коридорах", тянут к Змеиному украинский катер – ожидай провокаций.

Черкасская область

Как сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, во время вечерней затяжной тревоги жители Умани слышали убийство. Однако он не был связан ни с работой ПВО, ни с ракетными обстрелами.

"Инцидент произошел во дворе одного из домов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают правоохранители и спасатели. Подробности будут впоследствии", – написал Табурец.

Хмельницкая область

25 мая вечером, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны Украины сбили вражескую ракету.

"Обломки упали в поле. Жертв и разрушений нет", – сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

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