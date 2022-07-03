Авиация ВСУ уничтожила пункты управления войск РФ

2 июля авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины работала фактически по всем направлениям фронта

Украинская авиация отработала по всему фронту. Коллаж "Сегодня"

Украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск и много техники.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.

2 июля украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

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Бойцы ВСУ рассказали, как американские HIMARS повлияли на ситуацию на фронте

ВСУ на востоке Украины успешно используют американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS.

Как пишет The Washington Post, украинцы в прошлом месяце получили от США в рамках пакета военной помощи на 700 миллионов долларов четыре РСЗО HIMARS. На корпусе одного из HIMARS уже нарисованы три маленьких черных черепа – по одному на каждую пораженную цель.

"На самом деле их шесть. У нас просто еще не было возможности добавить другие три", – рассказал командир экипажа РСЗО позывной "Кузя".

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Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов, который, в частности, будет включать в себя установки HIMARS и боеприпасы к ним.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, чем важны именно эти РСЗО.