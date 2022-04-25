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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Аваков: Спецслужбы обнаружили бункер, в котором сидит Путин

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 22:49
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Российского президента уничтожат в случае ядерного удара
Владимир Путин (слева) и Арсен Аваков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (слева) и Арсен Аваков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Применение оружия массового поражения вызовет резонанс. Есть ряд факторов, почему президент РФ Владимир Путин не нажмет кнопку. Его местонахождение не секрет.

Об этом Арсен Аваков сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24"

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Арсен Аваков назвал причины, которые делают невозможным, по его мнению, использование Путиным оружия массового поражения. В первую очередь, такие действия вызовут огромный резонанс, что ухудшит положение России на международной арене.

Страны, которые сейчас держат шаткий нейтралитет, как Индия, Китай, будут вынуждены все же избрать сторону. Путин лишиться последней поддержки. Также в применении ядерного оружия должна прослеживаться логика:

"Применить ядерный заряд по чему? По Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу? Ну, смысл какой. Там есть обычная артиллерия или пушки. На линии фронта, где происходит столкновение армий? Почти нереально, потому что ты не будешь видеть разницы, кто от этого больше пострадает. Большой мегаполис? Ну, разве ты вообще конченный, ты уничтожаешь территорию и вообще не хочешь с ней никогда иметь дело. На востоке страны? Непонятно, потому что непонятно будет куда будет идти роза ветров и не пострадают ли твои территории. То есть таких ограничений так много, что применение ядерного заряда – это скорее необходимый атрибут дубинки, но никак не атрибут для реализации", – считает Аваков.

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Еще одним важным сдерживающим фактором является заявление наших стран-партнеров, в частности британцев, о возможном превентивном ударе. И это все меняет, подчеркивает политик.

Кроме того, существует опасность от такого необдуманного решения непосредственно для Путина:

"Достаточно ясно прозвучало, что не секрет для Западных служб, где находится Путин, в каком именно бункере. И не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты (а применение ядерного оружия – это снятие ограничений), целевого удара по тому месту, где находится лично Путин", – поделился Аваков.

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Таких пунктов, отмечает бывший Министр внутренних дел, может быть много. Это создает определенную совокупность некоторого сдерживающего фактора.

Своеобразным бонусом для Украины является то, что в России, как в любом тоталитарном государстве, происходят беспорядки внутри страны.

"Будет как с Жириновским. Все все понимали, что там что-нибудь происходит, но официально тело вынесли через два месяца. Вот мы тоже сейчас будем наблюдать, вот что там. Что-то произошло с Шойгу, но пока голограмму его показывают, а что дальше будет мы реально не знаем, но и это будет для нас будущий бонус. Но пока мы будем надеяться не на них, а на наши вооруженные силы и на весь наш народ", – подытожил Аваков.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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