Аваков показал свой пострадавший от обстрелов дом в Харькове

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков побывал в Харькове, который почти три месяца бомбила армия Российской Федерации и по которому продолжает наносить удары. Бывший министр увидел, в каком состоянии находится его дом и офис, а также привез помощь местным военным.
Об этом Арсен Аваков сообщил на своей странице в Instagram.
Что известно
"Был в Харькове. Ходил, смотрел, размышлял, говорил.. слушал отголоски забытой уже в Киеве канонады и взрывов.. Достойным воинам плюшки разные передали летающие и не только... Смотрел свой разбитый дом и офис, а главное обнялся с друзьями.. и вот что вам скажу. Пусть и разбиты наши дома – мы выстоим – отстроим и восстановим Харьков, всю Украину! Мы заряжены!", – написал Аваков.
Также Аваков выложил фото с бизнесменом Всеволодом Кожемяко, который сейчас воюет за Украину. На снимке можно заметить, как пострадал дом бывшего чиновника.
Обстановка в Харькове
- Ночью 20 мая российские оккупанты снова обстреливали Харьков. В городе прозвучало несколько взрывов. Перед этим там объявили воздушную тревогу.
- В ночь на 18 мая российские оккупанты открыли огонь по Киевскому району Харькова. В результате было повреждено административное строение ГСЧС Украины.
- В Харькове российские оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине национальный центр генетических ресурсов растений.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нынешние ракетные обстрелы – своеобразная попытка компенсации российской армии за провалы на востоке и юге.