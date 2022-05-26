Аваков обозвал Киссинджера старой перечницей

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера старой перечницей.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аваков вспомнил, что Киссинджер 10 лет назад — в сентябре 2012 года — дал прогноз, что через 10 лет Израиля не стане.

Однако Киссинджер ошибался.

"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", — сказал Зеленский.