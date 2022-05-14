Арестович спрогнозировал, когда ВСУ перейдут в наступление

Советник главы ОПУ заявил, что Украину ожидают жесткие бои с оккупантами

Алексей Арестович назвал возможные сроки наступления ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину в июле-сентябре ожидают жесткие бои, когда ВСУ перейдут в наступление, а российская армия будет обороняться.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Арестович отметил, что Кремль пытается торговаться с западными странами, чтобы не отдавать захваченные украинские территории.

"Попытка сторговаться с Западом сейчас провалится. Начнется нормальное "махалово", которое к июлю должно начать разогреваться как следует. Подозреваю, что июль-август будут ареной очень жестких боев, когда мы будем, скорее всего, наступать пытаться, а российская армия будет обороняться… Будем ломать физически и переть вперед, пока не добьем", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Арестович пообещал Путину неприятный "сюрприз"

Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что экономика РФ не способна противостоять западным санкциям точно так же, как "непобедимая" армия РФ – Вооруженным силам Украины.

"У кремлевского руководства есть большие иллюзии по поводу жизнеспособности, целостности и стрессоустойчивости своей экономики. Я думаю, их ждет точно такой же сюрприз, как ждал с армией. Когда санкции начнут по-настоящему догонять, где-то к июлю-сентябрю", – считает советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, все показатели российской экономики "такие же "рисованные", как и в армии", поскольку "не может быть одна здоровая сфера в стране, где все прогнило".