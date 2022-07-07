Арестович поздравил с юбилейным прилетом в Чернобаевку

Там несколько часов взрывались боеприпасы

Российские оккупанты выводов не делают и продолжают погибать / Коллаж "Сегодня"

Армия международного преступника Владимира Путина опять понесла потери на аэродроме в Чернобаевке.

О новом точном ударе сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП", – написал Арестович.

История утилизации армии РФ