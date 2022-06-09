Арестович потроллил "кремлевских гавриков" за планы "референдума" в Херсоне

В 20 км от города идут бои, а они легализацию придумали

Под Херсоном идут бои, в самом городе работают партизаны, а оккупанты собрались голосование проводить / Коллаж "Сегодня"

Референдум в Херсоне якобы для того, чтобы хоть как-то легализовать захваченные южные территории Украины – это не более чем раздутый виртуальный пузырь. Референдум невозможен, поскольку в 20 километрах от областного центра идут бои.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

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Виртуальный пузырь

"Путинский режим – это промышленная фабрика по производству понтов. Они создают завесу, марево, виртуальную реальность, и не только для нас, а и для западных коллаборантов, их прямой агентуры и дураков, которые подвержены влиянию и неспособны следить за своим носом. Завесу победоносного шествия российского оружия и присоединения земель показывают. Есть реальная картинка, а они создают виртуальный пузырь, мол, наша армия боеспособная, пусть и с потерями и трудностями, но мы всё равно выполним поставленные задачи. Главное, что они хотят показать, мол, – сопротивление бесполезно. Гаврики кремлёвские, какой, на*хрен, референдум, если ВСУ в 20 км от Херсона? Грохот боев уже в Херсоне слышно. Какой референдум в этих условиях", – резюмировал Арестович.

При этом советник главы Офиса президента поставил акцент на том, что это еще не подъехало обещанное западное оружие.

"А что будет, когда подъедут вооружения от Запада? Одну улицу в Северодонецке захватить и-то не смогли. И в целом в Донецкой области поди возьми еще оставшиеся города", – сказал Арестович.

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