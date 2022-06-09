Арестович потроллил "кремлевских гавриков" за планы "референдума" в Херсоне

Референдум в Херсоне якобы для того, чтобы хоть как-то легализовать захваченные южные территории Украины – это не более чем раздутый виртуальный пузырь. Референдум невозможен, поскольку в 20 километрах от областного центра идут бои.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
Виртуальный пузырь
"Путинский режим – это промышленная фабрика по производству понтов. Они создают завесу, марево, виртуальную реальность, и не только для нас, а и для западных коллаборантов, их прямой агентуры и дураков, которые подвержены влиянию и неспособны следить за своим носом. Завесу победоносного шествия российского оружия и присоединения земель показывают. Есть реальная картинка, а они создают виртуальный пузырь, мол, наша армия боеспособная, пусть и с потерями и трудностями, но мы всё равно выполним поставленные задачи. Главное, что они хотят показать, мол, – сопротивление бесполезно. Гаврики кремлёвские, какой, на*хрен, референдум, если ВСУ в 20 км от Херсона? Грохот боев уже в Херсоне слышно. Какой референдум в этих условиях", – резюмировал Арестович.
При этом советник главы Офиса президента поставил акцент на том, что это еще не подъехало обещанное западное оружие.
"А что будет, когда подъедут вооружения от Запада? Одну улицу в Северодонецке захватить и-то не смогли. И в целом в Донецкой области поди возьми еще оставшиеся города", – сказал Арестович.
Обстановка
- Заявление представителей оккупантов в Херсонской области о способах присоединения к России являются необоснованными словами, поскольку ожидается освобождение этой территории армией Украины. Оптимизм вселяют успехи ВСУ в соседней Николаевской области, сказал ранее председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.
- В течении 3 июля в Херсонской области Вооруженными силами Украины было уничтожено 19 российских оккупантов и атакованы многочисленные скопления противника.
- "Люди готовы голодать, лишь бы не есть русское". Футболист молодежной сборной Украины Илья Шевцов рассказал, как в оккупированном Херсоне живут его родители.
- 1 июня военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ ломают линию обороны оккупантов Кривой Рог – Херсон.