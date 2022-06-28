Арестович об ударе по Кременчугу: Началась фаза ракетного террора

Ракетным ударом по торговому центру в Кременчуг Россия ознаменовала начало фазы ракетного террора.
Об этом заявил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
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"Началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения. Круговое отклонение ракет типа Х22 составляет 600 метров. Ни по каким точным целям в центре города бить невозможно", — сказал Арестович.
Он добавил, что международные конвенции прямо запрещают нанесение ударов, сопровождаемых жертвами среди гражданских.
Ситуация
- Поначалу россияне активно открещивались от ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где в это время находилось множество людей.
- На очередной террористический акт в отношении нашей страны отреагировала супруга Александра Усика. На своей страничке в Instagram девушка опубликовала в Stories гневный пост в адрес фашистов.
- В Офисе президента назвали первые данные о количестве жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.
- Уже известно, что в торговый центр "Амстор" в Кременчуге оккупанты стреляли ракетами Х-22. Об этом сообщило воздушное командование ВСУ. Ракеты выпустили с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты россиян взлетели с аэродрома Шайковка, ракеты запускали из Курской области.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате удара по ТЦ в Кременчуге увеличилось количество погибших. Также мы писали, что оккупанты ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ.