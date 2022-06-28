Арестович об ударе по Кременчугу: Началась фаза ракетного террора

Международные конвенции прямо запрещают нанесение ударов, сопровождающихся жертвами среди гражданских

Арестович прокомментировал удар оккупантов по Кременчугскому ТЦ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ракетным ударом по торговому центру в Кременчуг Россия ознаменовала начало фазы ракетного террора.

Об этом заявил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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Подробности

"Началась фаза ракетного террора в отношении мирного населения. Круговое отклонение ракет типа Х22 составляет 600 метров. Ни по каким точным целям в центре города бить невозможно", — сказал Арестович.

Он добавил, что международные конвенции прямо запрещают нанесение ударов, сопровождаемых жертвами среди гражданских.

Ситуация

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате удара по ТЦ в Кременчуге увеличилось количество погибших. Также мы писали, что оккупанты ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ.