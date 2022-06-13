Андрющенко сообщил о загадочном всплеске смертности в Мариуполе

Оккупационные власти не устанавливают причин кончины людей

Количество могил постоянно увеличивается / Коллаж "Сегодня"

В оккупированном российской армией Мариуполе есть подозрения на начало эпидемии холеры, о чем ранее предупреждали международные специалисты. Зафиксирован резкий рост смертности среди мирных жителей, оставшихся в многострадальном городе. При этом оккупанты не утруждаются установкой причин кончины украинцев.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что известно

"Оккупационные власти уверяют, что ситуация под контролем. Однако за этим стоит только то, что не делается ничего. Никаких превентивных действий. Единственное, оккупанты таки признали проблему с перезахоронением погибших, которые похоронены во дворах многоэтажек. Большинство перезахоронений производится в братской могиле в Мангуше, поэтому условно официальная процедура занимает от 8 до 10 суток прохождения по бюрократическим кругам ада так называемого "ДНР" и их похоронной службы. При этом установление причин смерти не производится", – сообщил Андрющенко.

Также по его информации, никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет. Оккупанты не имеют ни оборудования, ни реактивов для проведения соответствующих анализов и тестов.

"Вместе с тем, наблюдаем тенденцию увеличения захоронений по дворам и подготовки новых могил жителями. Каждый день на импровизированных кладбищах появляются новые могилы. Причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер. В вопросе эпидемии можно только надеяться, что риск останется риском. К сожалению, но пока так", – написал советник.

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Обстановка