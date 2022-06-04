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Американский генерал призвал срочно снабдить Украину истребителями

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 15:22
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На данный момент речь идет о МиГ
Дэвид Болдуин заявил о том, что Украине нужны самолеты
Дэвид Болдуин заявил о том, что Украине нужны самолеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Генерал США заявил, что Украине необходимо как можно скорее отправить военные самолеты. Командующий Нацгвардией Калифорнии Дэвид Болдуин заявил, что отправка советских истребителей МиГ в ближайшее время является лучшим "немедленным решением". Об этом пишет издание POLITICO.

"МиГи — лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это варианты, которые следует изучить как можно скорее", – сказал Болдуин.

Он пояснил, что украинские пилоты уже обучены управлению этими истребителями. Однако существует перспектива обсуждения предоставления других самолетов.

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Призыв генерала опубликован через день после того, как он сообщил журналистам, что военные чиновники США работают с украинскими коллегами над запросом Киева к западным странам о предоставлении истребителей.

Члены Национальной гвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными. Гвардейцы тренируются со своими украинскими коллегами в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов. По словам Болдуина, с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, гвардейцы также помогали готовить запросы Киева к Пентагону на оружие для использования против российских войск.

В свою очередь пресс-секретарь Национальной гвардии Калифорнии подполковник Брэндон Хилл подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении Киеву истребителей американского производства будут принимать Белый дом и Пентагон. Но он отметил, что еще до начала конфликта Украина всегда стремилась стать "совместимой с НАТО", в том числе дать ей возможность использовать западные истребители.

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По словам Болдуина, члены Калифорнийской гвардии, особенно пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы поделиться тактикой и идеями.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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