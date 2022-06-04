Американский генерал призвал срочно снабдить Украину истребителями

На данный момент речь идет о МиГ

Дэвид Болдуин заявил о том, что Украине нужны самолеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Генерал США заявил, что Украине необходимо как можно скорее отправить военные самолеты. Командующий Нацгвардией Калифорнии Дэвид Болдуин заявил, что отправка советских истребителей МиГ в ближайшее время является лучшим "немедленным решением". Об этом пишет издание POLITICO.

"МиГи — лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это варианты, которые следует изучить как можно скорее", – сказал Болдуин.

Он пояснил, что украинские пилоты уже обучены управлению этими истребителями. Однако существует перспектива обсуждения предоставления других самолетов.

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Призыв генерала опубликован через день после того, как он сообщил журналистам, что военные чиновники США работают с украинскими коллегами над запросом Киева к западным странам о предоставлении истребителей.

Члены Национальной гвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными. Гвардейцы тренируются со своими украинскими коллегами в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов. По словам Болдуина, с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, гвардейцы также помогали готовить запросы Киева к Пентагону на оружие для использования против российских войск.

В свою очередь пресс-секретарь Национальной гвардии Калифорнии подполковник Брэндон Хилл подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении Киеву истребителей американского производства будут принимать Белый дом и Пентагон. Но он отметил, что еще до начала конфликта Украина всегда стремилась стать "совместимой с НАТО", в том числе дать ей возможность использовать западные истребители.

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По словам Болдуина, члены Калифорнийской гвардии, особенно пилоты, ежедневно общаются с украинскими солдатами и летчиками, чтобы поделиться тактикой и идеями.

Военная помощь для Украины

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству финансовую помощь.

В то же время Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.