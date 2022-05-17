Адские гончие! Вирусный ролик из сети о собачьем спецназе ЗСУ – правда

Собаки, с которыми работают украинские силовики, действительно получили шлемы К9 Vision, которые стоят дороже, чем экипировка целой роты армии РФ

Снаряжение собак украинского спецназа стоит дороже, чем экипировка роты солдат РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Может, фейк? Так многие отреагировали на ироничный ролик, который появился 14 мая в соцсетях. Речь в нем была о том, что специальные собачьи шлемы K9 Vision System, цена на которые может составлять 11 тыс. долл., уже появились в украинской армии. Мы проверили – правда! Мы даже узнали, для каких пород собак предназначаются эти шлемы.

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Подробности о новом обмундировании рассказала "Сегодня" директор центрального клуба собаководства Общества содействия обороне Украины Ирина Федосенко.

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"Очень специфические" подразделения

"Такие шлемы у служебных собак есть. В каких подразделениях – разглашать это у меня нет разрешения. Могу сказать, что в очень специфических подразделениях", – говорит Ирина Федосенко.

По словам специалиста, до войны такое снаряжение использовалось очень редко. Но сейчас времена изменились.

"У этого снаряжения есть несколько целей. На таких шлемах крепится специальная видеокамера. То есть, самая главная цель – видеосъемка в тех местах, где сможет пройти собака, но где сложно добраться человеку. Камера передает все, что видит собака. Изображение в прямом эфире передается на монитор. Также шлем имеет защитную функцию для собаки", – рассказывает Ирина.

Работать с подобной экипировкой собаки могут не только в военное время. Есть много мест, где она может понадобиться. / Фото: K9Vision.Fr

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Собаки специального назначения

На непростой вопрос о том, как обучить собаку отправиться к нужной цели, Федосенко ответила так:

"Это собаки специального назначения. Есть различные виды дрессировки, различные виды подготовки. Это же – специфическая дрессировка. Подчеркиваю это. Чтобы обучить собаку таким навыкам, нужны хорошие специалисты. Они в Украине есть".

Нужда в шлемах не отпадет по окончании войны. По словам Ирины Федосенко, камеры могут использоваться и в мирное время, и в военное.

"Камера нужна там, где человеку находиться опасно. Например, в мирное время собаки с таким снаряжением могут использоваться на расчистке завалов. Дело в том, что вес собаки отличается от веса человека. К тому же, собака стоит на четырех лапах, а человек – на двух ногах. Распределение массы в таких ситуациях имеет значение. Там, где человек может провалиться, собаке легче пройти. Как мы видим, шлемы оснащены очками. Это сделано для защиты глаз собаки от пыли и грязи. То, что очки немного затемненные – это собаке не мешает. У собак иное восприятие света".

Даже в самых передовых странах подобную экипировку имеют собаки только элитного спецназа

Овчарки и малинуа

Ирина Федосенко добавила, что шлемы предназначены в первую очередь для таких пород, как немецкая овчарка и малинуа.

"Эти две породы очень часто используются в служебных целях. Больше других. Скажем так – используются и лабрадоры, и спаниели, но последние – поисковые. Такие функции как разведка, защита – это не их специализация вообще. Нет смысла делать такие шлемы для последних двух пород".

Лучше всего для службы в спецназе годятся немецкие овчарки и малинуа. / Фото: K9Vision.Fr

На вопрос о цене такого снаряжения Ирина Федосенко ответила с долей юмора. "Стоит как половина шаттла. На самом деле цена зависит от аппаратуры, камеры, которой оснащен шлем". В открытых источниках называется цена полной экипировки в 11 тыс. долларов.

"Я видел, что орки ходят в лаптях и воруют обувь у гражданских. А их шлемы то ли Первой, то Второй мировой войны", – иронизирует автор ролика, набравшего уже под 200 тыс. просмотров. Лучше, пожалуй, и не скажешь.