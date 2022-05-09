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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

9 мая. Враг может залить Мариуполь фекалиями, в РФ "сломали" телевизор – онлайн

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9 мая, 10:07
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В стране-агрессоре уже начались первые парады – военные маршируют с буквой Z на рукавах
Захватчики могут залить фекалиями Мариуполь / Коллаж "Сегодня"
Захватчики могут залить фекалиями Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая отмечают в Украине. В этом году, году полномасштабного вторжения России – с новым лозунгом. Вместо "Помним – побеждаем!" сегодня украинцы говорят "Победили нацистов – победим и рашистов!". Неизменным символом памяти остается красный мак.

Накануне Украина вместе отмечала День памяти и примирения – со всем цивилизованным миром. Тем временем Россия остается на его задворках, и 9 мая отмечает "день победы". Этот миф, созданный при СССР, Владимир Путин возвел в степень "победобесия" и сделал основой для возрождения нацизма в 21 веке, уже в Российской Федерации.

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Военные аналитики, политики и эксперты прогнозируют, что именно в этот день Путин может официально объявить войну Украине, начать всеобщую мобилизацию, попытаться аннексировать Мариуполь, объявить "референдум" на территории захваченной Херсонской области или придумать некую "победу" по итогам "спецоперации". Кроме того, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о повышенной угрозе массированных авиационных и ракетных ударов РФ.

Сайт Сегодня ведет онлайн-репортаж всех событий 9 мая:

10:23"Наш долг хранить память о тех, кто сокрушил нацизм", – далее заявил Путин на параде победобесия. Видимо, именно в этих целях оккупанты разбомбили еврейское кладбище в Сумской области в День памяти и примирения.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

10:18 Путин начал свою речь с обращения к военнослужащим. По его словам, войска оккупантов "сражаются сейчас за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины". Между тем, факты говорят обратное: так, накануне 9 мая, в День памяти и примирения, российские войска обстреляли ракетами школу в Белогоровке Луганской области, в подвале которой прятались от обстрелов 60 человек. Предварительно, все они погибли под завалами.

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10:05 Путин появился на Красной площади. Парад победобесия стартовал.

10:00 Воздушную часть парада в Москве отменили. Как заявил рупор диктатора Песков, якобы из-за погоды. Как раз сегодня Кремль грозился показать самолет "судного дня".

9:09 В соцсетях сообщают о взрывах в Одессе.

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9:00 "Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!" – заявил Зеленский по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

8:54 После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты снова начали штурм Азовстали, сообщил советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. В частности, предприняли попытку прорваться через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно.

8:20 Первые "парады" победы начались в РФ. Военные шагают с нашивками – российской версией свастики на плечах, ставшие символом нового нацизма и вторжения – буквой Z.

7:40 Еще дна опасность грозит Мариуполю. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты рискуют превратить город в "Венецию из говна". Захватчики хотят запустить насосную станцию в Старом Крыме, чтобы подать воду в город – при том, что канализация не работает.

7:26 Россиянам "сломали" телевизор. Как сообщила Ксения Собчак, ночью и утром 9 мая жители РФ, которые хотели посмотреть "победную" телепрограмму по спутнику, натыкались на надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут — нет войне". Правду россияне видели как минимум на МТС, НТВ-плюс, Ростелекоме, Приставке Winx.

7:14 На оккупированном Донбассе победобесие стартовало с раннего утра. Захватчики зажгли вечный огонь на Саур-Могиле от факела из вечного огня в Москве.

"Гротескное сочетание традиций Олимпиады и Восхождение благодатного огня на Пасху – лучшая демонстрация сути дня победы для россиян. Шоу в честь памяти о былом величии", – написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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