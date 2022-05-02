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В Мариуполе дети под обстрелами пили воду из луж: история одной семьи

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 19:10
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Семье пришлось прятаться в подвале без туалета, душа и электричества
Юлия и три ее дочери оказались в ловушке в окруженном Мариуполе.
Юлия и три ее дочери оказались в ловушке в окруженном Мариуполе. / Фото: BBC, Коллаж: Сегодня

Юлия и три ее дочери (11-и, шести и трех лет) оказались в ловушке в окруженном российскими оккупантами Мариуполе. Семье не хватало пищи и воды – и в какой-то момент детям пришлось пить воду из луж.

Их историю рассказали в BBC.

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Вода из луж

После того как дом семьи уничтожили российские бомбы, им пришлось прятаться в подвале без туалета, душа и электричества.

"У нас была небольшая тарелка (супа – ред.) на троих детей ежедневно. И один стакан воды", – рассказала Юлия.

Подруга Юлии Наталья, еще до войны переехавшая из Украины в Уэльс, рассказала, что дети постоянно просили есть, поэтому Юлия пыталась кормить их перед сном, чтобы они не засыпали голодными.

"Когда шел дождь, они выбегали и пили из лужи, и эта вода была невероятно вкусной. Затем нашли несколько кастрюль, чтобы сделать запасы", – рассказала она.

Фото – BBC.
Фото – BBC.

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Однако пресной воды критически не хватало, поэтому Юлии пришлось наконец оставить детей и идти искать источник или колодец. В результате она таки нашла колодец, который располагался в трех километрах от дома.

"Приходилось бегать туда под обстрелами", – сказала Юлия.

Позже ее средняя дочь заболела, но рядом не было никаких лекарств.

"У меня были деньги, но я ничего не могла купить, потому что нигде ничего не было, все сломали, разграбили и уничтожили", – рассказала женщина.

Фото – BBC.
Фото – BBC.

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Как отмечается, сейчас семья находится в Польше, а Наталья делает все возможное, чтобы помочь им получить статус беженцев в Уэльсе.

"В Мариуполе она видела людей, погибших от ракетных ударов. У них не было ни рук, ни ног. Я хотела бы, чтобы Юлия была здесь, в Уэльсе. Мечтала, как мы будем вместе чаевничать в нашей столовой, и они смогут жить лучше ", – рассказала она.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что на "Азовстали" в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. У людей заканчиваются еда, вода и медикаменты.

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