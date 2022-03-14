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Российский пропагандист Соловьев будет объявлен в международный розыск, – ГБР

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 марта, 13:59
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Его обвиняют в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к гибели людей
Пропагандиста Соловьева объявят в международный розыск.
Пропагандиста Соловьева объявят в международный розыск. / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) собрали необходимый пакет документов для объявления российского телеведущего, пропагандиста, члена правящей политической партии "Единая Россия" Владимира Соловьева в международный розыск. Документы в ближайшее время направят зарубежным коллегам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Facebook.

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В чем обвиняют Соловьева

11 марта по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.

Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе посредством военных действий и уничтожения военной инфраструктуры и мирного населения.

Пропагандиста заочно арестовали

14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР и избрал меру пресечения – содержание под стражей.

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Виллы Соловьева в Европе арестовали

Итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

По данным La Repubblica, арестованы две виллы в Комо, принадлежащие ведущему государственного телевидения РФ. Их стоимость составляет 8 миллионов евро.

По сообщению Reuters, еще перед конфискацией Соловьев сетовал в эфире государственных телеканалов, что рискует потерять свои итальянские виллы. "Вы же сказали нам, что у Европы есть священные права собственности", – цитировал слова ведущего сайт The Daily Beast.

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