ОПЗЖ посыпалась: Кива сложил мандат, еще четыре депутат заявили о выходе

Кива прячется в Испании от украинских правоохранительных органов

Илья Кива больше не нардеп. / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, которому сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко отметил, что на самом деле давно уже нет такого депутата – Кивы.

"Есть контуженный предатель Кива. Сейчас он трусливо прячется где-то в Испании. Но ничего, мы после победы его найдем и будем судить по всей строгости закона. Можешь уже сушить сухари!" – написал нардеп.

Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.

Как сообщили собеседники УП в парламенте, Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата. Его исключение поддержали 335 нардепов.

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Кива-предатель