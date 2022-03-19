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Бомбят города и мирных украинцев: ГУР МО опубликовало имена военнослужащих 559-го авиаполка РФ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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19 марта, 18:13
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Российские оккупанты бомбят гражданское население
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) г. Морозовск.

Об это сообщило ГУР МО в Facebook.

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"Берегитесь"

"Они бомбят украинские города и гражданское население. Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы уже выполнили хоть один преступный приказ – берегитесь! А для кого это будет первый вылет – сдавайтесь в плен, чтобы не навлечь наказание Божие на себя и свою семью!" – отметило ГУР МО.

С полным списком военнослужащих РФ можно ознакомиться здесь.

Другие списки

Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) из г. Астрахань Российской Федерации.

Как отмечается, военнослужащие РФ совершали военные преступления против мирного населения Украины.

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Кроме этого, украинская разведка обнародовала список российских военных преступников, обстреливающих ракетами мирное население Украины.

В распоряжение Главного управления разведки Украины попал список военнослужащих 388 зенитно-ракетного полка (воинская часть 97646) с. Клюква, Курская область, которые совершают военные преступления против народа Украины.

Напомним, российский военный из оккупированного Крыма бомбил самолетом собственную мать в Полтавской области. В СБУ сообщили, что мать узнала, что самолет ее сына сбили, а он попал в плен из украинских новостей.

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