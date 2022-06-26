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Война в Украине может стать одной из самых кровавых в истории. Что пишут западные СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 июня, 14:29
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Западные СМИ проанализировали ситуацию в Украине
Западные СМИ проанализировали ситуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. В обзоре прессы речь идет о том, что война, которую развязала Россия в Украине, может быть самой кровавой за всю историю войн, а также упоминается утренний обстрел Киева.

Сайт Сегодня предлагает обзор западных масс-медиа.

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Украине прогнозируют затяжную войну

Американская газета The Washington Post пишет, что война в Украине на пути к тому, чтобы стать одной из самых кровавых в современной истории. Она убивает гораздо больше солдат в день, чем типичная война, и все признаки указывают на затяжной конфликт.

ВСУ пытаются отбить у врага Лисичанск

Издание The Wall Street Journal пишет, что украинские силы работают, чтобы не попасть в окружение на Донбассе. Украина пытается защитить город Лисичанск после потери близлежащего Северодонецка и на фоне ударов России по военным объектам на западе и севере страны.

На переговорах G-7 могут принять важное решение по России

Информагентство Bloomberg сообщает, что участники переговоров G-7 внесли в повестку дня лидеров ограничения цены на нефть из России. Украинские компании ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" требуют полного нефтяного эмбарго против России через проект #StopBloodEnergy.

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Индонезия будет просить Путина прекратить войну в Украине

Международное агентство новостей Reuters информирует, что президент Индонезии посетит Украину и Россию с миротворческой миссией. Джоко Видодо заявил в воскресенье, что будет призывать своих российских и украинских коллег открыть пространство для диалога и попросит Путина приказать немедленно прекратить огонь.

Ракетный обстрел Киева

Немецкий еженедельник Der Spiegel пишет, что Киев снова подвергся ракетной атаке. Украинскую столицу утром 26 июня потрясли взрывы, жильцов домов в центре эвакуируют. В то же время украинские воины удерживают фронт на востоке и до сих пор держат оборону в Северодонецке.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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