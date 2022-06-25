В Пентагоне отреагировали на выход ВСУ из Северодонецка

Оккупанты заплатили большую цену за захват города

В Пентагоне рассказали, зачем ВСУ отошли от Северодонецка / Фото: Коллаж: Сегодня

Отвод украинских войск из Северодонецка позволит нашим военным занять лучшие позиции для дальнейшей обороны. К такому мнению пришел представитель Министерства обороны США, сообщается на сайте ведомства.

Чиновник отметил, что российские военные вместо полномасштабного наступления на всех фронтах только "дюйм за дюймом" продвигаются по Донбассу.

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"Я хочу показать контекст наблюдаемого нами в Северодонецке управляемого отступления ВСУ с этого места. Если вспомнить развитие событий последние четыре месяца, то России пришлось полностью пересмотреть свои первоначальные планы, которые были чрезмерно амбициозными и неумелыми", – сказал он на брифинге.

Также он рассказал, что армия РФ сосредоточила внимание на Восточной Украине и россияне просто дюйм за дюймом занимают там территорию.

По его мнению, украинское командование, выводя войска из Северодонецка, обеспечивает себе лучшее положение для дальнейшей обороны.

"ВСУ выполняют профессиональное тактическое отступление, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они могут лучше защитить. И я вижу, что это происходит на фоне их способности продолжать сковывать российские войска в течение очень длительного времени в очень небольшой географической области", – рассказал он.

Ситуация в Северодонецке

24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что нашим военным придется отступить от Северодонецка. Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции. Также сообщалось, что ВСУ все еще находятся в городе, поскольку на выход из города понадобится время. ВСУ не смогут отступить за один день. В то же время российские оккупанты усилили наступление по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

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Военный журналист Владислав Селезнев назвал очень сложной ситуацию в районе Северодонецка Луганской область. Он пояснил, что россияне сосредоточили значительное количество войск в одном месте и прожимают оборону ВСУ. В то же время Селезнев прогнозирует, что украинские войска смогут вернуть контроль над Северодонецком после получения западного оружия.

Почему так важен этот город для оккупантов

Северодонецк – важный участок боевых действий в Украине, поэтому его захват позволит оккупантам контролировать всю Луганскую область.