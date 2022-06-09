Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: мы победили! 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Новости мира о войне в Украине

Тяжелое вооружение от Германии ждать минимум полгода – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 09:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Германия из-за технических проблем отправит РСЗО M270 в Украину гораздо позже, чем предполагалось
Обещанных поставок придется ждать минимум до зимы
Обещанных поставок придется ждать минимум до зимы / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил о так называемом обмене кольцами с Грецией. Однако появились проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение для реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать. Об этом пишет издание Business Insider.

Программное обеспечение реактивных установок необходимо предварительно перепрограммировать, поскольку немецкие машины еще не умеют стрелять боеприпасами из США или Великобритании. Но именно эти типы боеприпасов имеются в Украине в большом количестве. Говорят, что в худшем случае решение проблем с программным обеспечением должно занять месяцы, поскольку это значительно сложнее, чем с самоходной гаубицей.

Реклама

На данный момент не предвидится, что тяжелое вооружение будет доставлено из Германии в Украину в ближайшей перспективе. Потому что за последние две недели федеральное правительство не поставляло в Украину никаких военных материалов. Соответствующий статус был доведен до сведения иностранных политиков и политиков в сфере безопасности в Бундестаге в начале недели.

Инсайдеры в федеральном правительстве не ожидают конкретных поставок Iris-T, Mars II или Marders раньше сентября или октября. По графику идет только поставка 15 зенитных танков "Гепард" в середине июля и еще 15 к концу августа. На данный момент обещанные семь немецких танковых гаубиц также должны быть готовы к поставке в конце июня. Перед этим их пришлось кропотливо перепрограммировать под нужды Украины. Кроме того, пять голландских гаубиц еще предстояло отремонтировать.

Но именно "Ирис-Т" и "Марс II" считаются системами, которые принесли бы Украине реальную пользу. Тот факт, что они, по-видимому, могут быть доставлены только поздней осенью или зимой, особенно проблематичен, поскольку многие эксперты теперь считают август решающим месяцем в войне в Украине. Самое позднее можно будет решить, будет ли наступление России, особенно на востоке Украины, успешным. Тогда анонсированное Шольцем современное оружие просто запоздало бы.

Реклама

Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Реклама

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:20 9 июня
1
Личный состав 31700
Личный состав
2
Танки 1398
Танки
3
ББМ 3438
ББМ
4
Артиллерия 711
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 562
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2421
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
Истории героев
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30330.37

Binance Coin (BNB)

288.45

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

61.48

Theta (THETA)

1.36

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.41

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять