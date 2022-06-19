Столтенберг рассказал, что поможет Украине вернуть Донбасс

Вернуть Донбасс под контроль Киева позволят поставки украинским войскам современного оружия . Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Украинцы мужественно защищаются от российских захватчиков. Хотя борьбу на Донбассе Россия ведет с растущей жестокостью, украинские воины оказывают отважное сопротивление. С более современным оружием растет вероятность того, что Украина сможет снова выбить путинские войска из Донбасса", – заявил он.
Генсек напомнил, что НАТО не будет отправлять в Украину своих военнослужащих.
"НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее самообороне, но не часть конфликта. Мы помогаем стране, но не отправим в Украину солдат НАТО. Мы усилили свою оборону, имея 40 тысяч военнослужащих под командованием НАТО. Мы защищаем территорию альянса на суше, на море и в воздухе. Это четкое сообщение Москве, чтобы не было недоразумений о нашей готовности", – подчеркнул Столтенберг.
Саммит НАТО
- Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Новая стратегическая концепция Альянса, которую планируется принять на саммите, будет включать Китай, а также изменение отношения к России. На мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили также свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина ожидает от саммита НАТО "чуда", но тут же добавил, что предпосылок для этого нет. Какое именно чудо может произойти, министр не рассказал, отметив лишь, что вопрос касается позиции НАТО по отношению к Украине.
- Столтенберг заявлял, что российское вторжение заставило союзников Альянса переосмыслить стратегию и согласиться с тем, что силы НАТО должны присутствовать в большем количестве на восточном фланге