Полетели головы. Британская разведка узнала о массовой зачистке генералов РФ

Высшее командование России с начала июня отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине. Об этом идет речь в разведывательном обзоре Минобороны Британии в Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 June 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 25, 2022
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#StandWithUkrainepic.twitter.com/JiISX2dQ0h
Кто был отстранен
- командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков;
- командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников.
Отмечается, что некоторый период Дворников, скорее всего, исполнял обязанности главного оперативного командира в Украине, а теперь командование Южным военным округом должно перейти к генерал-полковнику Сергею Суровикину.
В сводке разведки отмечается, что центральную роль в наступлении России на Донбассе продолжает играть Южный военный округ.
Глава правительства Британии Борис Джонсон ранее заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов.
Потери среди командного состава РФ
- Военные ликвидировали командующего российской армии, генерал-майора Андрея Колесникова.
- Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России. Кроме того, там же ВСУ ликвидировали командира 200 отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
- Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии, полковника Андрея Захарова.
- Украинские защитники ликвидировали двух офицеров – Константина Зизевского и Юрия Агаркова.
- В Украине был убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7 дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.
- Кроме того, на территории Украины при попытке оккупации ликвидировали российского полковника Виктора Исайкина.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших российских снайперов Сергея Царькова.
- Также ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.