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По Северодонецку неутешительный прогноз. Что пишут западные СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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19 июня, 13:11
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Одной из тем иностранной прессы стала ситуация вокруг Северодонецка
Западные СМИ проанализировали ситуацию на фронте
Западные СМИ проанализировали ситуацию на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие недели российские оккупанты, вероятнее всего, захватят ключевой город в Луганской области, израсходованная техника и огромные потери личного состава помешают РФ вести последующие наступления.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Что будет с Северодонецком

Американская газета The Washington Post пишет, что по мере развертывания битвы за контроль над Востоком Украины многие мирные жители оказались в ловушке. Россия, вероятно, захватит ключевой восточный город Северодонецк в ближайшие недели, считают западные оборонные аналитики. Количество утраченных войск и оборудования, израсходованного в этом сражении, вероятно, помешает Москве совершать новые наступления в других местах. По информации американских аналитиков, в последние недели другие российские операции на востоке продвинулись незначительно.

РФ теряет огромными темпами личный состав

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что теряя войска в Украине, Россия страдает от недостатка человеческой силы. Москва размышляет, как продолжить военное продвижение, избегая при этом огромных потерь среди военных.

В Европе могут ввести нормы потребления газа

Информагентство Bloomberg сообщает, что нормы потребления газа для Европы могут стать реальностью. Регион находится в состоянии повышенной готовности после того, как Россия сделала самые большие шаги по использованию энергии в качестве оружия. Полного газового эмбарго против России требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз, Укрэнерго в проекте #StopBloodEnergy.

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Война в Украине может быть затяжной

Информагентство Reuters со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО пишет, что война в Украине может длиться годы, поскольку Россия усилила свои атаки после того, как Европейский Союз рекомендовал Киеву стать кандидатом на вступление в блок. Йенс Столтенберг заявил, что поставки украинским войскам современнейшего вооружения повысят шансы освободить восточный регион Донбасса из-под контроля России.

ЕС думает, как восстанавливать Украину

Еженедельный журнал The Economist пишет, что ЕС начал дискуссию о том, как финансировать восстановление Украины. Где он найдет нужные деньги и как предотвратить их растрату.

Ситуация в Северодонецке

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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