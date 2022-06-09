Есть проблема. В ООН рассказали, когда смогут открыть порты Украины

Прежде чем суда смогут зайти или выйти в открытое море, нужно провести разминирование

На разминирование портов уйдет время / Фото: Коллаж: Сегодня

На разминирование ключевых портов Украины и акваторий Черного и Азовского морей могут уйти месяца, даже если начать это прямо сейчас. Об этом в интервью Bloomberg рассказал специальный советник по морской безопасности Международной морской организации Питер Адамс.

"Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", – сказал Адамс.

Адамс также отметил, что корабли РФ заблокировали доступ Украины к Черному морю и тем самым фактически остановив морской экспорт основных продуктов питания – от зерна до курятины – и усугубив глобальный продовольственный кризис.

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Кроме того, около 450 иностранных моряков остаются на более чем 80 судах в украинских портах. Треть – с Филиппин, значительное количество – из Турции, Сирии и Азербайджана.

Российские власти отрицают ответственность за срыв поставок, обвиняя Украину в отказе обезвредить мины, защищающие ее гавани от возможных атак России. Попытки вновь открыть порты терпят неудачу, и нет никаких признаков прогресса в усилиях Турции по посредничеству в сделке.

В марте были обнаружены три свободно плавающие мины: две у берегов Турции и одна у Румынии. По словам Адамса, на северо-западе Черного моря вблизи Украины прекратили работу торговые суда.

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Ситуация с портами