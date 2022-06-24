Британская разведка рассказала, зачем в ЧВК "Вагнер" набирают наемников-пенсионеров

У оккупантов не хватает личного состава из-за огромных потерь

У армии РФ проблемы с личным составом / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты из-за большого количества погибших летчиков начали привлекать для войны в Украине пилотов в отставке из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Минобороны в Twitter, ссылаясь на данные британской разведки.

"Российские ВВС пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажей, и потому привлекают отставной персонал, который сейчас работает в "группе Вагнера" для непосредственной авиационной поддержки наземных войск", – отмечается в сообщении.

Причиной этому стало два фактора: недостаточное количество должным образом подготовленных пилотов и боевые потери России.

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"При выполнении своих миссий российский пилот (пленный. — Ред.) использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. Это указывает на то, что самолеты, которыми летают "вагнеровцы", являются устаревшими моделями Су-25,"- рассказали в разведке.

Кто такие "вагнеровцы"?

ЧВК "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой Совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Путин подослал Зеленскому сотни наемных убийц

Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией.