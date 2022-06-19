Британская разведка раскрыла топ-проблем армии РФ на Донбассе

Трудности с моральным духом у российских военных настолько значительны, что ограничивают способность достигать оперативных целей

Оккупанты деморализованы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные деморализованы, многие целыми ротами отказываются воевать. Все это из-за огромных потерь личного состава, ограниченных возможностях для ротации подразделений, плохого материально-технического обеспечения, проблем с оплатой и боевого стресса. Об этом в Twitter сообщает британская разведка со ссылкой на Минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 June 2022



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#StandWithUkrainepic.twitter.com/1Wi6bfCmmh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 19, 2022

"В последние дни и Россия, и Украина продолжали вести мощные артиллерийские обстрелы направлений к северу, востоку и югу от Северодонецкого котла, но без изменений на линии фронта. Подразделения с обеих сторон ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, ощущают изменения морального духа", – пишет британская разведка.

Также в отчете отмечается, что моральный дух оккупантов, остается особенно нестабильным. Продолжаются случаи отказа целых российских подразделений от исполнения приказов.

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Между тем, российские власти пытаются оказывать юридическое давление на военных, которые не разделяют мнения руководства.

"Причины низкого морального духа армии РФ включают вероятное плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, очень большие потери, боевой стресс, постоянное плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой", – говорится в сообщении.

По информации разведки, многие российские военные разных рангов не понимают целей войны.

Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ

СБУ перехватила телефонный разговор российского военного, который рассказал о том, что много его сослуживцев погибло, остальные отказываются воевать. "У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказал оккупант.

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В СБУ напомнили россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.