Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Война Новости мира о войне в Украине

Британская разведка раскрыла топ-проблем армии РФ на Донбассе

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 июня, 10:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Трудности с моральным духом у российских военных настолько значительны, что ограничивают способность достигать оперативных целей
Оккупанты деморализованы
Оккупанты деморализованы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные деморализованы, многие целыми ротами отказываются воевать. Все это из-за огромных потерь личного состава, ограниченных возможностях для ротации подразделений, плохого материально-технического обеспечения, проблем с оплатой и боевого стресса. Об этом в Twitter сообщает британская разведка со ссылкой на Минобороны.

"В последние дни и Россия, и Украина продолжали вести мощные артиллерийские обстрелы направлений к северу, востоку и югу от Северодонецкого котла, но без изменений на линии фронта. Подразделения с обеих сторон ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, ощущают изменения морального духа", – пишет британская разведка.

Также в отчете отмечается, что моральный дух оккупантов, остается особенно нестабильным. Продолжаются случаи отказа целых российских подразделений от исполнения приказов.

Реклама

Между тем, российские власти пытаются оказывать юридическое давление на военных, которые не разделяют мнения руководства.

"Причины низкого морального духа армии РФ включают вероятное плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, очень большие потери, боевой стресс, постоянное плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой", – говорится в сообщении.

По информации разведки, многие российские военные разных рангов не понимают целей войны.

Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ

СБУ перехватила телефонный разговор российского военного, который рассказал о том, что много его сослуживцев погибло, остальные отказываются воевать. "У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказал оккупант.

Реклама

В СБУ напомнили россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 19 июня
1
Личный состав 33600
Личный состав
2
Танки 1468
Танки
3
ББМ 3577
ББМ
4
Артиллерия 745
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 235
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 598
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2523
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

18284.98

Binance Coin (BNB)

192.25

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

46.28

Theta (THETA)

1.13

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять