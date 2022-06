Британская разведка раскрыла топ-проблем армии РФ на Донбассе

Российские военные деморализованы, многие целыми ротами отказываются воевать. Все это из-за огромных потерь личного состава, ограниченных возможностях для ротации подразделений, плохого материально-технического обеспечения, проблем с оплатой и боевого стресса. Об этом в Twitter сообщает британская разведка со ссылкой на Минобороны.

