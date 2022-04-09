Жителям Донецької області відправили гуманітарну допомогу — хто її отримає

Українські волонтери буквально 24 години на добу допомагають тим, хто цього потребує найбільше

Жителі Донецької області отримають гуманітарну допомогу / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

9 квітня Фонд Ріната Ахметова відправив ще 4 тисячі продуктових наборів для мешканців Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляють у Фонді.

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Загалом Фонд уже передав жителям Донеччини 27 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Зауважимо, що допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Хто отримає допомогу в першу чергу?

В першу чергу продуктові набори отримають соціально незахищені категорії населення, серед яких:

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одинокі матері;

діти з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

ті, кого неможливо евакуювати з зони бойових дій.

До набору входять: макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ із огляжу на його енергетичну цінність.

Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.

Раніше ми писали, що раніше Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.