В Україні з початку війни народилося понад 15 тисяч дітей – Мін'юст

З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у нашій країні народилося 15 300 дітей.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
"Бажаємо всім малюкам у нашій країні якнайшвидше продовжити життя під мирним українським небом і забути жахи війни", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Також наголошується, що дані вказані без урахування відомостей із тимчасово окупованих територій України й територій, де ведуться активні бойові дії.
Війна в Україні
- У тимчасово окупованому місті Тростянець Сумської області жінки народжують дітей прямо вдома, тому що не мають жодної можливості дістатися до лікарні.
- 19 березня російські окупанти незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
- У Чернігові, який постійно обстрілюють окупанти, вихователь інтернату Наталія Пісоцька протягом кількох тижнів рятувала 30 дітей від снарядів. Їй вдалося вивезти дітей із міста та відправити до села у Карпатах. Нині вони живуть у місцевих санаторіях.
- Вчителька з Маріуполя змогла вирватися з міста з чотирма дітьми, троє з них чужі.