В Україні з початку війни народилося понад 15 тисяч дітей – Мін'юст

Число може бути більшим, але підрахувати, скільки малюків з'явилося на світ, через обстріли поки неможливо

Нове життя під час війни. Фото: колаж "Сьогодні"

З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у нашій країні народилося 15 300 дітей.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Реклама

"Бажаємо всім малюкам у нашій країні якнайшвидше продовжити життя під мирним українським небом і забути жахи війни", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що дані вказані без урахування відомостей із тимчасово окупованих територій України й територій, де ведуться активні бойові дії.

Війна в Україні