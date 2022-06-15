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У Шепетівці 10-річний хлопець пожертвував 300 доларів на ЗСУ: що зміг купити (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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15 червня, 13:11
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Вчинок малого волонтера неабияк розчулив військових
У Хмельницькій області школяр віддав свої заощадження військовим.
У Хмельницькій області школяр віддав свої заощадження військовим. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Шепетівці Хмельницької області хлопчик віддав всі свої заощадження на допомогу українським військовим. 10-річний Остап зібрав 300 доларів. Згодом придбав за них портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для зенітників.

Історію малого волонтера розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Мама хлопця говорить, що він сам так вирішив.

"Підійшов до мене і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята, використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – згадує Наталя.

Додає, що коштів на купівлю бронежилета, правда, не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.

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10-річний хлопець купив для військових портативний зарядний пристрій. Фото: Генштаб

Це неабияк розчулило військових.

"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", – розповіли воїни.

Остап по-дитячому щиро радіє своєму вчинку. Хлопець розповідає, що дуже вірить в нашу перемогу і таким чином хотів допомогти її наблизити.

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Хлопчик з Волині самостійно облаштував блокпост, щоб охороняти рідне місто

Хлопчик з Волині змайстрував блокпост, щоб захистити місто Любомль. Учень 4-го класу Іван Смолинець облаштував біля будинку блокпост, щоб захищати рідну домівку та місто від окупантів. Хлопець зняв відео, якою вийшла захисна споруда та як він встановлює прапор України. Одягнутий школяр у камуфляжну форму.

Ролик школяра набрав тисячі переглядів. Його переглянули військові та зробили юному захиснику подарунки, розповіла у соцмережах сусідка хлопчика Тарама Остапчук.

"Хлопці зателефонували, щоб влаштувала зустріч. Привезли рюкзак із солодощами, ліхтарик, аптечку… Інші мають передати прапор. Те, що Іванко був у шоку, – це нічого не сказати. Дуже дякуємо військовим, що подарували дитині такі емоції. Бережи їх Боже!" – написала жителька Любомля.

Раніше ми писали, що пенсіонер переказав на рахунок Збройних сил України всі кошти, які йому вдалося заощадити за роки життя. Загалом він пожертвував 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів.

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