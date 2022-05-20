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Українці-сусіди розвели окупантів на армійський бензовоз

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 травня, 20:16
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Жителі села на Київщині передали лікарні 700 літрів дизельного пального
На Київщині жителі села викрали російський бензовоз
На Київщині жителі села викрали російський бензовоз / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині жителі села Димерка Світлана Костовецька та Валентин Грищенко вкрали російський бензовоз, у якому було 700 літрів. Про це у сюжеті повідомляє Настоящее время.

Світлана Костовецька виявила бензовоз на трасі, у нього було пробито колесо, проте машина була на ходу, дівчина її змогла завести.

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"Мені було цікаво подивитися, що там було в середині. Я залізла туди, там був ключ, я завела і поїхала. Це був російський бензовоз із літерою V, у нього було пробито колесо та простріляно двері. За машиною волочився шланг, яким вони заправляли танки. Я з'їхала з дороги у бік поля і ставила його, бо боюся їхати по полю. Поїхали за дядьком Валею", – розповіла дівчина.

За словами Валентина Грищенка, його сусідка Світлана дуже бойова дівчина, вона їздила дивилася скрізь що та як, розповіла, що на трасі кілька машин підбили.

"Там каже їсти "Урал", я спробувала – він заводитись, я натиснула на газ – він їде. Каже, поїхали кудись його переженемо, я відповів: "Поїхали!". Потихеньку, через поле з одним спущеним колесом поїхали", – розповів чоловік.

За його словами, спочатку була думка злити на землю все та підпалити.

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"Бензовоз залишили захованим на деякий час, але місцеві пронюхали та почали зливати пальне, тому було прийнято рішення відвезти його до лікарні та передати тим, кому потрібне пальне", – розповів Валентин.

Російський бензовоз вони привезли до лікарні Димер. У той момент Димером їздила російська військова техніка, світла не було, для забезпечення життєдіяльності лікарні потрібно було для генераторів дизельне паливо. Запас пального був чотири-п'ять днів.

Працівниця медзакладу розповіла, як це було.

"Приїхав Валентин і кричить: "Хлопці! Хлопці, я привіз солярку, куди вивантажувати?" І тут вони з машини почали вивантажувати каністри, багато палива... близько тонни".

Інша робітниця лікарні поцікавилася у нього, де він узяв палив, на що чоловік відповів просто і ясно – "украв у росіян".

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Вона також розповіла, що у той період у лікарні лежало дуже багато поранених українських військових. Привезеного дизельного палива вистачило на тиждень.

"Ми дуже вдячні Грищенку Валентину, що він вкрав її у росіян, що привіз до нас, а не сховав у себе в гаражі", – подякувала вона чоловікові.

Коментуючи свій вчинок, Валентин Грищенко відповів, що не бачив сенсу собі залишати, бо прийшли б окупанти, застрелили б його або спалили, а так пальне пішло на добру справу.

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