Українцям передадуть ще 100 тис. продуктових наборів — хто їх отримає

Одна партія зі 100 тис. одиниць вже сформована з початку війни, тож залишилося передати ще стільки ж

Українцям допомагають продуктовими наборами / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова укомплектував 100 тисяч наборів з продуктами, які формуються у Києві та Запоріжжі.

Про це повідомляють у Фонді.

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Так, 90 тис. з них вже передали мешканцям тих регіонів України, які найбільше постраждали від війни.

Усього Фонд Ріната Ахметова передасть для українців 200 тисяч наборів з продуктами.

Зауважимо, що допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Хто отримає допомогу в першу чергу?

В першу чергу продуктові набори отримають соціально незахищені категорії населення, серед яких:

одинокі матері;

діти з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

ті, кого неможливо евакуювати із зони бойових дій.

До набору входять: макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ з огляжу на його енергетичну цінність.

Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.

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Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів з найнеобхіднішими продуктами для мешканців Луганщини.