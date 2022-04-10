Українцям передадуть ще 100 тис. продуктових наборів — хто їх отримає

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова укомплектував 100 тисяч наборів з продуктами, які формуються у Києві та Запоріжжі.
Про це повідомляють у Фонді.
Так, 90 тис. з них вже передали мешканцям тих регіонів України, які найбільше постраждали від війни.
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Усього Фонд Ріната Ахметова передасть для українців 200 тисяч наборів з продуктами.
Зауважимо, що допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.
Хто отримає допомогу в першу чергу?
В першу чергу продуктові набори отримають соціально незахищені категорії населення, серед яких:
- одинокі матері;
- діти з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- ті, кого неможливо евакуювати із зони бойових дій.
До набору входять: макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ з огляжу на його енергетичну цінність.
Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.
Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів з найнеобхіднішими продуктами для мешканців Луганщини.