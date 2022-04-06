Порятунок від гуманітарної катастрофи: Чернігівщина отримала 2,5 тис. продуктових наборів

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів Чернігівщині, яка потерпає від гуманітарної катастрофи

Чернігівщина отримує гуманітарну допомогу / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Війна Російської Федерації проти України принесла руйнування, жертви та гуманітарну катастрофу в багатьох регіонах. Деякі міста потерпають від нестачі продуктів та медикаментів. Фонд Ріната Ахметова у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" допомагає жителям цих міст та передає продуктові набори.

Мешканцям міста Чернігів та області було відправлено 2 496 продуктових наборів.

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Допомогу передають тим, хто її найбільше потребує

Допомога надійде людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями, а також багатодітним сім'ям. Наразі Чернігівщині, яка потерпає від гуманітарної катастрофи, Фонд Ріната Ахметова передав 6 496 наборів з харчовими продуктами.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарна допомога для українців

Раніше ми писали, що Метінвест збирав та передавав гуманітарну допомогу для українців, які серйозно постраждали через війну.

За весь час агресії компанії вдалося зібрати 117 тонн гуманітарної допомоги для наших співвітчизників. Необхідні товари закуповувалися за кордоном, потім вирушали до спеціально створеного гуманітарного штабу в Польщі, а потім їхали до різних регіонів України.

Прості фортифікаційні споруди у межах міст, які необхідні для створення вогневих позицій, виготовлялися з 20 тонн катанки, наданої Метінвестом. Також компанія Метінвест виділила 10 мільйонів євро на закупівлю касок, бронежилетів та аптечок для бійців української тероборони.

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Ще 500 тисяч доларів компанія виділила на закупівлю засобів захисту тероборони Запоріжжя.