Є 120 тисяч, потрібно ще 66 – воїн ЗСУ Шура Рязанцева збирає гроші на пікап для взводу

Українці не втомилися жертвувати кошти для армії, незважаючи на те, що війна в Україні триває вже багато місяців

Шура Рязанцева збирає кошти на автомобіль для свого взводу / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році волонтерський рух не сходить нанівець, як це сталося в 2014 році. Агресія Росії триває більше 4 місяців, але люди продовжують жертвувати гроші на потреби ЗСУ. І навіть не треба бути Притулкою , щоб збирати пожертвування. Це доводить історія Шури Рязанцевої, зусиллями якої вдалося зібрати 120 тисяч зі 186 на пікап для ЗСУ.

Тепер Шура просить – "ще треба трохи підкинути". Карта monobank для переказів – 4441114449888351.

"Ми всі молодці, назбирали 120 із 186 000. Ще треба трохи підкинути. Долучайтесь будь ласка", – пише Шура Рязанцева на своїй сторінці у Facebook.

У минулому вона – відомий стиліст, працювала у кіно, у тому числі в компанії "Орел і Решка". Тепер Шура – воїн ЗСУ. 26 червня вона кинула клич у соцмережах:

"Привіт друзі, знову у нашій роті відбулася ротація… наш взвод досі збирає кошти на придбання автівки. Наразі ми зібрали 68 000 грн від потрібних 187 000", – написала вона.

Менше ніж за тиждень на карти Шури перерахували близько 60 тис. грн. Потрібно ще стільки ж. Будь-яка сума відіграє роль. Підтримайте її взвод. Карта для переказів monobank:

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За те, що гроші потраплять у надійні руки та будуть витрачені за призначенням, вже доручились:

Віктор Сокуренко,

Юрій Бутусов,

Олександр Піпа.

Їхні пости можна знайти на сторінці Шури Рязанцевої. Все насправді. І дуже серйозно. Авто вже їде на нуль.

"Пікап котиться палити русню", – пишуть користувачі соцмереж.

Такий автомобіль потрібен взводу, в якому служить Шура Рязанцева

Волонтерський рух в Україні не набив оскомину, не затихає. У волонтерстві беруть участь і звичайні люди, і великі організації. 1 липня "Сегодня" повідомляв, що Фонд Ріната Ахметова передав 4,4 тисяч продуктових наборів для переселенців , що знаходяться у Дніпропетровській області. Декількома днями раніше Фонд Ріната Ахметова передав продуктові набори для переселенців у Дарницькому районі Києва.