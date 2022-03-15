Прості герої харківського фронту: маленька пекарня під обстрілами цілодобово виробляє хліб

Продають за дуже низькою ціною, а печуть більше, ніж завжди

Маленька пекарня не припиняє роботи у Харкові. Колаж "Сьогодні"

У Харкові під постійними обстрілами щодня у невеличкому магазинчику виготовляють по 15 тонн хліба. Десять днів працюють майже без сну. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Печуть на третину більше, ніж зазвичай, хоч співробітників стало менше. Вони просто не можуть дістатися на роботу через постійні авіанальоти. У лікарні та укриття відвозять буханки безкоштовно. А людям продають майже за символічну ціну – 10 грн за "кирпичик" та 15 гривень за батон. І то жаліються – закупи здорожчали. Тиждень тому могли собі дозволити продавати все по 10 грн.

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Люди сходяться на світанку зі всього району, бо тут найсмачніший і найдешевший хліб чи не у всьому місті.

Харків знищують за вказівкою Путіна

"Найболючіша наша точка – місто Харків. У Харкові – катастрофа. Сьогодні знову були обстріли, знову були пожежі, знову руйнується місто за прямою вказівкою Володимира Путіна", – заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

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Окупанти б'ють по Харкову з території РФ

14 березня російські окупанти завдали ударів по Харкову ракетними комплексами "Іскандер", атакувавши з території Росії. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.