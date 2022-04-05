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СЬОГОДНІ Війна Життя

Підприємства SCM та Фонд Ахметова від початку війни спрямували на допомогу Україні й українцям 1,4 млрд грн

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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5 квітня, 16:28
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Бізнеси SCM продовжуть працювати задля перемоги нашої держави у боротьбі за незалежність
Бізнес допомагає не лише звичайним людям, а й армії
Бізнес допомагає не лише звичайним людям, а й армії / Фото: Getty Images, scm.com.ua, Колаж: Сьогодні

Уся Україна продовжує працювати над тим, аби перемогти у війні з Росію і скоріше повернутися до мирного життя. Активно до цього процесу залучається і бізнес. Зокрема, близько 1,4 млрд грн, або майже 48 млн доларів, вже передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" на допомогу Україні та українцям з 24 лютого 2022 року по 4 квітня 2022 року включно.

Про це йдеться на сайті компанії.

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У цю суму входять:

  • гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої необхідності, евакуація, шелтери тощо);
  • підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо).

"Кожен бізнес Ріната Ахметова, його Благодійний фонд і ФК "Шахтар" роблять все можливе, щоб допомогти людям, містам та державі вистояти у війні з росією. Задля того, щоб допомогу отримали та відчули якомога більше людей, її напрямки та обсяги визначаються в координації з центральною та місцевою владою", – йдеться у повідомленні.

Так, у перші ж дні війни з Росією SCM надав 100 млн грн територіальній обороні Києва. А компанія "Метінвест" підготувала майже 6 тисяч спальних місць для вимушених переселенців і також забезпечує людей товарами першої потреби.

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Крім того, зі сталі "Метінвесту" було виготовлено та передано бійцям близько 40 тисяч залізних їжаків, а також тисячі пластин для бронежилетів. Група здійснює закупівлю засобів захисту для ЗСУ і ТрО на суму 345 млн грн.

Тим часом ДТЕК безоплатно постачає електроенергію медичним установам, військовим та силовим структурам, виробникам хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. Лише у березні – на 32 млн грн.

Також ДТЕК передав майже 300 тонн вугілля для евакуаційних поїздів "Укрзалізниці" та 100 тонн для потреб місцевих громад.

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Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова передав Україні понад 500 тис. одиниць медикаментів та понад 60 тис. продуктових наборів. Гуманітарна допомога від Фонду допоможе вижити 720 тис. людей.

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