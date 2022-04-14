Допомога для міста-героя: до Чернігова відправили партію продуктових наборів

Фонд Ріната Ахметова передасть ще 2,3 тисячі продуктових наборів для жителів у Чернігові. Місто фактично з перших годин повномасштабного наступу російських війск потерпало від постійних обстрілів, і опинилося на межі гуманітарної катастрофи.
До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:
- згущене молоко;
- борошно;
- макарони;
- цукор;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом для мешканців Чернігівщини Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 8,8 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Далі по темі
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.
Гуманітарна підтримка
Фонд Ріната Ахметова передав місту-герою Ірпінь, жителі якого опинилися в самому епіцентрі трагічних подій, тисячу наборів з продуктами першої необхідності.
Загалом Фонд Ріната Ахметова передав жителям Київської області понад 7,5 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Крім того, українцям у прифронтових зонах також продовжують доставляти гуманітарну допомогу. 10 тисяч наборів першочергово нададуть соціально незахищеним категоріям населення, які не змогли евакуюватися з Покровська. Продуктові набори складені за рекомендаціями ВООЗ.