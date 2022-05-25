Загиблих знаходять досі, на розмінування піде років п'ять: як живе Буча за два місяці після звільнення

Бучанці, що повернулися додому, сидять на заспокійливому і самі майструють дорожні позначки, що попереджають про міни

Буча поступово оживає. Але до повного одужання далеко / Фото: Колаж: Сьогодні

Через майже два місяці після деокупації Бучі на Київщині місцева влада назвала нову кількість загиблих і, з огляду на рівень замінування житла та території, визначила терміни, які знадобляться на розмінування. Кореспондент "Сегодня" побував у Бучі, яка повертається до мирного життя.

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Буча починається із цього будинку, на в'їзді. Архітектурна жертва війни

"Намагаюся повернутися до мирного життя, але не виходить"

Вже на під'їзді до міста стають очевидними масштаби трагедії, яка тут тривала понад місяць.

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Почорнілі від вогню колись красиві багатоповерхові новобудови, написані крейдою на воротах приватних подвір'їв попередження про міни, безліч жінок у чорних хустках і довжелезний рефрижератор з тілами нерозпізнаних розстріляних бучанців біля моргу, неподалік від центру – всього цього достатньо, щоб зрозуміти, в якому саме місті перебуваєш.

"Я приїхала сюди 7 травня, намагаюся повернутися до мирного життя, але не виходить. Знаєте, є таке слово – накочує. Таке відчуття, що по голові їде ковзанка. Доводиться пити якісь заспокійливі, щоб хоч якось триматися і не згадувати, як сюди зайшли ці звірі, як ми тікали звідси", – поділилася з нами місцева мешканка.

Стійко тримаються мужики, які чергують у рефрижератора з тілами загиблих. Цей холодильник розмістили поряд із моргом.

"У ньому близько 20 загиблих бучанців. Був навіть один орк, його труп забрали, на мою думку, ЗСУ", – каже чоловік, який представився нам волонтером.

Іноді він включає рефрижератор, щоб процес розкладання йшов повільніше. Втім, це не надто допомагає. Варто йому відкрити двері холодильника, як за лічені миті моторошний запах вже відчувають перехожі на протилежному боці вулиці Польової.

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Рефрижератор із тілами вбитих мешканців міста. Тут досі регулярно знаходять нові свідчення звірств російських окупантів

У цей же час, не зважаючи на запах, на тротуарі навпроти моргу обіймаються дві жінки.

"І ти повернулася, як я рада тебе бачити", – навряд чи на всю вулиця кричить одна з цих жінок.

І все-таки Буча приходить потроху у себе. Десь чути стукіт молотка, хтось по телефону обговорює ціну нових склопакетів, хтось несе додому зв'язку нових пластикових труб. По місту раз у раз снують машини з новими вікнами.

"Майже через два місяці після деокупації ми практично повністю відновили електропостачання на всіх об'єктах. Є проблеми на окремих локаціях, де були серйозні ушкодження. Відновлено водопостачання та газопостачання, дедалі більше об'єктів підключено до інтернету. Працює транспортне сполучення з Києвом, відновлено залізничне сполучення, розпочала роботу продуктові мережі та кондитерська фабрика, розпочинають роботу кав'ярні та кафе. Все це вселяє оптимізм", – розповідає секретар міськради Тарас Шаправський.

Про міни попереджають саморобними вказівниками

Ідучи Бучею, можна побачити саморобні покажчики, що попереджають про міни. Наприклад, на воротах одного з приватних дворів ми побачили напис "Міна" та намальовану стрілку, що вказує на певний відрізок неасфальтованого тротуару.

"На думку фахівців, розмінування триватиме близько п'яти років. Громадські місця, вулиці більш-менш обстежені. Але Бучанська громада – це 14 населених пунктів, то є великі території. Половина їх – це ліс, у якому були позиції окупантів. Ми були на цих позиціях. Там були обози з продовольством, боєприпасами. Снаряди калібру 122 мм розкидано як гілки в лісі. Все було засіяне. Якщо ж говорити безпосередньо про Бучу, то були обстежені ті місця, де був доступ. У приватному житлі сапери не мали права виламувати двері, щоб шукати вибухівку. Але місцеві жителі повертаються, тому щодня надходить близько 20 заявок на розмінування", – уточнює Шаправський.

Жителі Бучі самі ставлять попереджувальні знаки про міни, які тут усюди. На розмінування піде кілька років

Частину будинків можуть знести

За даними влади, на сьогоднішній день у Бучанській громаді пошкоджених домів та споруд – понад 1700.

"Це не лише житло, а й школи, і дитячі садки, і лікарні, три церкви. Близько 300 приватних домоволодінь пошкоджено на 75-100%. Дев'ять багатоквартирних будинків у Бучі – під питанням. Не виключаємо, що їх буде знесено. Наразі над цим питанням працюють експерти", – каже Шаправський.

За його словами, у Бучі зараз будуються два модульні містечка для тих, хто втратив житло. У цьому допомогли поляки.

"Ми розраховуємо, що за тиждень-два питання буде закрито і близько 200 сімей зможуть там оселитися. У пріоритеті – пільгові категорії громадян: багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, учасники бойових дій. До речі, була ситуація, коли у місцевого жителя, який має дві квартири, постраждала одна з них. Він попросив собі тимчасове житло, щоб в одній квартирі жити, а другу здавати. Йому було відмовлено, бо іншим людям взагалі нема де жити", – продовжує наш співрозмовник.

Замість зруйнованого житла вже зводиться нове. Приклад – це модульне містечко, яке зводиться завдяки підтримці Польщі

Кореспондент "Сегодня" побував у одному з цих модульних містечок. Там якраз монтували будиночки. Кожен з них представляє кімнату з вікнами та електрообігрівом. За кілька днів це житло планують обладнати меблями та всім необхідним. Між собою модулі з'єднані довгим коридором, наприкінці якого знаходиться санвузол.

Загиблих знаходять досі

Як розповіли нам у мерії Бучі, на території громади досі знаходять розстріляних росіянами місцевих жителів.

"Тіла виявляємо досі. Звичайно, не так масово, як у перші дні, але такі випадки є. До цього було по 20-30 тіл на день. Але то був не пік. Було, що й по 40. Наразі це поодинокі випадки. Станом на 24 травня нам відомо від поліції про 420 загиблих. Близько 100 мертвих ще не поховані через те, що або експертиза ще не завершилася, або є певні моменти із родичами", – уточнив Шаправський.

За його словами, зараз вирішується питання створення меморіалу на згадку про загиблих. Швидше за все, його буде споруджено біля церкви, там, де була братська могила.