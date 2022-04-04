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Підтримують Кам'янське найважливішим: як український бізнес допомагає переселенцям

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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4 квітня, 14:30
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Українські компанії передають різноманітну допомогу людям, що виїхали із зон бойових дій
Переселенців у Кам'янському забезпечують найнеобхіднішим
Переселенців у Кам'янському забезпечують найнеобхіднішим / Фото: Getty Images, Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Понад 4 тисячі вимушених переселенців втекли від російського вторгнення у Кам’янське. Щодня сотні людей продовжують прибувати в місто з Донецької, Луганської та Харківської областей.

Як повідомив міський голова Андрій Білоусов, об’єкти критичної інфраструктури в Кам’янському працюють. Є продукти та підтримка від підприємців і волонтерів, яка в цій ситуації дуже важлива.

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За словами мера, від початку війни Кам’янському допомагає містоутворююче підприємство Каметсталь – надає допомогу місту, військовим та територіальній обороні. З ініціативи керівника Каметсталі групи Метінвест Дмитра Липпи, для переселенців надали 10 тонн ліків на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

"Допомогу розповсюдили серед наших лікарень, і у нас є домовленість, що у разі потреби підприємство допомагатиме медикаментами і надалі", – зазначив Білоусов.

Послуги для переселенців

Для розв’язання нагальних потреб переселенців, в Кам’янському створили Центр турботи, куди входять:

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  • відділи Пенсійного фонду;
  • РАГС;
  • фонд зайнятості;
  • соціальні служби;
  • банки.

У Центрі можна відновити пошкоджені документи, влаштувати дитину в школу, отримати психологічну та юридичну підтримку, допомогу у працевлаштуванні та пошуку житла. Із розвантаженням отриманої допомоги для вимушено переселених осіб та захисників допомагають волонтери та освітяни.

Зазначимо, що компанія Метінвест організувала у містах понад 6 тисяч місць для людей, що виїхали із зони бойових дій. У прихистках надають їжу, одяг, засоби гігієни та необхідну допомогу.

Гуманітарна допомога українцям

Український бізнес продовжує підтримувати людей під час війни. Зокрема, Фонд Ріната Ахметова та Група ДТЕК передають громадам харчові продукти та ліки. Нещодавно на потреби жителів Приазовської та Приморської ОТГ Запорізької області скерували 5,7 тонни продуктів та понад 70 видів ліків.

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У рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" надають допомогу українцям від початку російського вторгнення. Людям надали:

  • понад 540 тисяч одиниць медикаментів;
  • більш як 60 тисяч гемоконтейнерів;
  • понад 50 тисяч продуктових наборів.

В Україні запрацював потужний гуманітарний штаб "Рятуємо життя", де збирають привезені з хабу в Польщі продукти й товари, сортують і розвозять в українські міста, де їх найбільше потребують.

Раніше ми писали, що евакуйовані з "гарячих точок", Волновахи та Маріуполя, можуть отримати допомогу від психологів. Компанія Метінвест організувала шість центрів тимчасового розміщення для переселенців у Запоріжжі, а Фонд Ріната Ахметова відкрив у кожному кабінети психологічної підтримки.

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