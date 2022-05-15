Не від обстрілів. Смертність у Маріуполі стрімко зросла

На місці ексгумованих могил в дворах відразу ж з'являються нові

Під окупацією росіян в Маріуполі гинуть люди. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Маріуполі стрімко зросла смертність серед цивільного населення. На місці ексгумованих могил в дворах вже є нові. Люди гинуть без ліків та вмирають з голоду.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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За його даними, маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Помирає багато людей середнього віку.

"Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил в дворах одразу виникають нові. Сумний поток смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації", – повідомив Андрющенко.

Двори в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

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Він зазначив, що причинами смертей були нервові зриви, відстуність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунитет через голод. Він назвав ці причини "чотирма всадниками Апокаліпсису в Маріуполі".

"Тількі загальна евакуація і допуск гуманитарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольцських заручників Росії", – підсумував радник мера.

Мер Маріуполя закликав евакуювати всіх жителів міста

У Маріуполі до кінця 2022 року від хвороб та без нормальних умов для життя можуть померти понад 10 тисяч людей, заявив мер міста Вадим Бойченко.

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у місті підуть епідемії. Зараз більша частина населення – старі та хворі люди. Без належних умов смертність серед уразливих категорій зросте в рази", – повідомив градоначальник.

За його словами, частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації.

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