Мер Маріуполя: ключове – підтримати мешканців нашого міста, де б вони не знаходилися

Основне завдання сьогодні – максимально допомагати та підтримувати маріупольців, які виявилися заблокованими у місті, та які змогли виїхати

Маріупольцям надають гуманітарну допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, REUTERS, Колаж: Сьогодні

На сьогодні у місті Маріуполь залишаються понад 100 тис. мирних мешканців. Останні 3 дні місто повністю заблоковане, а заїхати туди неможливо навіть за пропискою. Але декому вдалося виїхати раніше, і зараз важливо підтримувати всіх мешканців цього міста.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі "Україна24".

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Людям передають гуманітарну допомогу

З початку бойових дій окупанти свідомо знищували житловий фонд та комунальні підприємства міста. На оборону було кинуто всі сили, комунальні підприємства та великий бізнес розпочали спільну роботу, яка дозволила місту вистояти ці героїчні 45 діб.

Основним завданням на сьогодні, за словами Бойченка, є підтримка та допомога тим маріупольцям, які змогли залишити місто. Основні центри допомоги знаходяться в Дніпрі та Запоріжжі, але географія буде розширюватись.

"Сьогодні, звичайно, і Рінат Ахметов, і всі його фонди працюють уже на гуманітарну допомогу. Ми вже прийняли близько 450 тонн гуманітарної допомоги, роздаємо їх через наші центри, один працює у Дніпрі, один у Запоріжжі. Видали вже 170 тонн допомоги. Ми плануємо розвивати такі центри підтримки по всій Україні. Ключове – підтримати маріупольців, де б вони не були", – сказав мер.

Нагадаємо, Група "Метінвест" відкрила близько 2 тис. вакансій для працевлаштування працівників, яким довелося покинути Маріуполь, у Кривому Розі, Запоріжжі та Кам'янському.

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У Запоріжжя продовжують прибувати жителі Маріуполя, які потребують допомоги

Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова відправив чергову партію продуктових наборів для маріупольців, яким вдалося вирватися із заблокованого міста.

Так, партію із 3 тисячами продуктових наборів доставлять до "Зеленого центру Метінвест" до Запоріжжя.

Що входить до гуманітарної допомоги:

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борошно;

цукор;

макарони;

тушковане м'ясо;

паштет;

печиво.

Раніше ми розповідали, як Фонд Ріната Ахметова допоміг дівчинці, яку торкнулися події на Донбасі, та писали про Гуманітарний хаб у Польщі, у якому збирають допомогу для українців