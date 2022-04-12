Кров для захисників: донецькі шахтарі підтримали українських воїнів

У Дніпропетровській області лікарні регулярно приймають кров від добровольців

Гірники активно підтримують Дніпропетровські лікарні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахтарі Західного Донбасу регулярно здають кров для потреб медичних закладів у Дніпропетровській області.

Як повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, дніпровські лікарні постійно рятують життя українським військовим.

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Колеги-шахтарі допомагають формувати банк крові для лікарень Павлограду та Дніпра. За останні півтора місяця своєю кров’ю поділилися майже 200 співробітників з підприємств ДТЕК Енерго у Західному Донбасі, – розповів Салєєв.

У декого з добровольців це був перший досвід здачі крові. Однак усі шахтарі переконані – зараз допомога дуже потрібна лікарням, адже там відновлюються від поранень і травм військові й цивільні громадяни.

Добровільна допомога

Зазвичай лікарі вказують, кров якої групи їм потрібна та з яким резус-фактором. Далі інформацію передають працівникам підприємства, і люди зголошуються.

Упродовж березня та на початку квітня медики зверталися з такими проханнями тричі. Щоразу шахтарі долучалися до ініціативи.

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Пишаємося нашими колегами! – наголосив Ільдар Салєєв.

Підтримка українців

Українські компанії та фонди активно долучаються до відбудови економіки та надають підтримку тим, хто її потребує. Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:

антисептиків;

антибіотиків;

засобів для обробки ран;

знеболювального;

інших ліків.

Фонд Бориса Колеснікова здійснює масштабну евакуацію мешканців Донеччини. Жителі Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Слов’янська, Лиману та Бахмута дістануться більш безпечних міст України.

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