Кім розповів, як організує збір зерна у Миколаївській області

Місцева влада робитиме все, щоб була можливість продати врожай

Кім повідомив про початок підготовки до збирання врожаю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області незабаром розпочнеться збирання врожаю. На цей період діятимуть особливі правила комендантської години для роботи спецтехніки та аграріїв. Також будуть задіяні максимум зусиль, щоб організувати вивезення зерна з області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Facebook.

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Він зазначив, що місцеві жителі ставлять багато запитань щодо проїзду фур, спецтехніки та роботи людей у комендантську годину.

"Ми спрощуватимемо ситуацію. Для роботи в нічний час вам необхідно звертатися в районні адміністрації або до голів територіальних громад. У будь-який спосіб, щоб ми могли сформувати списки", – сказав Кім.

Він пообіцяв, що буде проїзд.

"Нам необхідно максимально вивезти врожай з території області туди, де його можна продати", – додав Кім.

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Ракетний удар сприяє глобальній продовольчій кризі та суперечить недавнім обіцянкам Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торговельного судноплавства.

"Дезінформація, яку поширює Путін, щоб відкинути звинувачення, стає дедалі цинічнішою", – заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Раніше Кім розповів, як звільнятимуть Херсонську область. За його словами, зараз Україна не може використовувати російську тактику – робити великі ривки військ відкритою місцевістю.

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Також Кім виступив з оптимістичним прогнозом щодо війни в Україні. Він особисто побував на фронті. Після цього заявив, що ситуація покращується на користь ЗСУ.