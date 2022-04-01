Для переселенців із Маріуполя: до Запоріжжя прибула велика партія гуманітарної допомоги

Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарну допомогу жителям України, які постраждали від війни. Так, днями партію продуктових наборів було доставлено до Зеленого центру Метінвест Запоріжжя для переселенців з Маріуполя.
У складі наборів – продукти першої необхідності:
- борошно;
- макарони;
- цукор;
- тушковане м'ясо;
- паштет;
- печиво.
"У цей нелегкий час ми вступили в процес допомоги Фонду Ріната Ахметова. Нам довелося змінити профіль нашої роботи та сконцентруватися на допомозі людям, які опинилися в такій складній ситуації. Ми допомагаємо переселенцям з різних областей та міст, у тому числі евакуйованим маріупольцям", – розповів Олександр Балаба, керівник філії громадського союзу "Зелений центр Метінвест Запоріжжя".
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Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".
За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.
Гуманітарний штаб для порятунку українців
Після повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".
Як зазначили у ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання продуктів та базових товарів українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.