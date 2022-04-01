Для переселенців із Маріуполя: до Запоріжжя прибула велика партія гуманітарної допомоги

Переселенці з Маріуполя отримають гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова

Для переселенців із Маріуполя до Запоріжжя доставили нову партію гуманітарної допомоги / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарну допомогу жителям України, які постраждали від війни. Так, днями партію продуктових наборів було доставлено до Зеленого центру Метінвест Запоріжжя для переселенців з Маріуполя.

У складі наборів – продукти першої необхідності:

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борошно;

макарони;

цукор;

тушковане м'ясо;

паштет;

печиво.

"У цей нелегкий час ми вступили в процес допомоги Фонду Ріната Ахметова. Нам довелося змінити профіль нашої роботи та сконцентруватися на допомозі людям, які опинилися в такій складній ситуації. Ми допомагаємо переселенцям з різних областей та міст, у тому числі евакуйованим маріупольцям", – розповів Олександр Балаба, керівник філії громадського союзу "Зелений центр Метінвест Запоріжжя".

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

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Як зазначили у ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання продуктів та базових товарів українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.