Антибіотики та кровоспинне: український бізнес передав першу партію ліків у Кривий Ріг

Між криворізькими лікарнями розділять гуманітарний вантаж із медикаментами

Пацієнти лікарень Кривого Рогу отримали необхідні ліки / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест та Фонд Ріната Ахметова передали медикаменти для лікарень у Кривому Розі, які виконують функцію шпиталів.

Як передає "Сьогодні", перелік необхідних ліків формували разом із Криворізьким міським управлінням охорони здоров’я.

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На базі "Запоріжсталі" діє Центр гуманітарної місії Метінвесту. Саме звідти перевезли вантаж зі 125 найменуваннями ліків та медичними інструментами. Координував проєкт Інгулецький ГЗК. До наборів входять понад 200 тисяч упаковок:

протизапальних;

знеболювальних;

кровоспинних препаратів;

антибіотиків;

хірургічних засобів.

Забезпечують найнеобхіднішим

За словами гендиректора Інгулецького ГЗК Олександра Герасимчука, це лише перша партія ліків від компанії – планують допомагати найнеобхіднішим і надалі. Він початку російського вторгнення, криворізькі підприємства Метінвесту волонтерять, збирають допомогу для захисників та переселенців.

"У співпраці з містом ми надаємо техніку і матеріали для укріплення рубежів Кривого Рогу. Сьогодні на потреби територіальної оборони та Збройних сил України ми передали майже 60 автомобілів, 15 тисяч літрів пального, тисячі тонн піску та відсіву" – розповів Герасимчук.

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Розподіл ліків

Центром координації роботи зі створення резерву ліків у Кривому Розі стало підприємство "Фармація". Туди передають гуманітарні вантажі для розподілу між лікарнями.

"Коштом міста сформовано стратегічний запас продуктів та медикаментів. Вже почала заходити гуманітарка. Сьогодні завдяки Метінвесту ми отримуємо велику кількість ліків. Це – антибіотики, знеболювальні, кровоспинні, те, що зараз необхідно", – зазначив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він підкреслив, що підприємства Метінвесту працюють настільки, наскільки це можливо в умовах війни. Будують нові логістичні ланцюжки, постачають продукцію та сировину, надають роботу понад 20 тисячам працівників. Передають ліки до медзакладів Покровська, Мирнограда, Кам’янського, Авдіївки, Запоріжжя та інших міст України.

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