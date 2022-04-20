Жителька Волині попросила сина, який воює на боці РФ, скласти зброю (відео)

Контррозвідка зафіксувала, що уродженець Волині зараз воює у складі російської армії на Херсонському напрямку

Українська матір звернулась до свого сина військового РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Жителька Волині записала відеозвернення, у якому просить сина – солдата Російської Федерації – скласти зброю та повернутися додому. Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, але не сказав, що воює проти рідної країни.

Відео оприлюднило управління Служби безпеки України на Волині.

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"Повернися в рідну Україну! Ти знаєш, які в нас землі, які трудолюбиві та мирні люди! Знаєш, яка в нас родина та рідна стежина! Тут вся твоя родина, похований батько! Поховані бабусі, які тебе любили! Мама дуже сумує! Прошу склади зброю та повернися в рідну Україну, до рідної хати!" – сказала жінка.

Ім'я жінки в СБУ не повідомляють. Вона розповіла, що через сімейні обставини її син закінчив старші класи школи у Росії. 2017 року став випускником військового училища в Омську і залишився служити в армії РФ.

Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, однак не зізнався їй у тому, що воює проти рідної країни. Контррозвідка зафіксувала, що уродженець Волині зараз воює у складі російської армії на Херсонському напрямку.

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Волинянка звернулась із закликом до всіх українських матерів, сини яких воюють на боці РФ, щоб ті кликали дітей додому.

СБУ перехопила розмову окупанта

Російські окупанти, що воюють в Україні, злі на своїх командирів і готові скаржитися на них до військової прокуратури РФ. Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови, яку опублікувала СБУ.

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Військовий РФ розповів братові про страшні бої, про те, як потрапили в кільце та як начальство їх кинуло на три доби в лісі без їжі. Він поскаржився, що командири дають накази стріляти по мирних людях та погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.

- Приїхав наш "полкан" (полковник. – Ред.), який у нас раніше був. Ми його питаємо – що робити, у нас немає зброї, тут БТРи катаються. А він каже – ї*аште всіх цивільних. Хто не піде – всіх ї*аште. А потім кричав – хто пост залишить, буде дезертирами. - Посилайте їх нах*й! — Нас виставили на пости, тільки вчора ми дивом звідти з'їхали. Між нами така стрілянина була з усіх боків! Ми три дні без ніх*я сиділи. Наше командування, вони отримали провізію: сигарети, харчування… Знаєш, що вони зробили? Керівництво наше з'ї*алося, нах*й, всіх кинуло і з'ї*алося. І ми навіть не знаємо, де вони. - От шакали є*ані, постріляйте їх нах*й. – Не дали людям шлях до відступу, нічого не сказали, навіть провізію винесли. - От паскуди кончені! Застреліть його нах*й, першого просто! - Я приїду, то у військову прокуратуру цілий том напишу.

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