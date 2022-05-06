Чи чекає на Україну битва за Київ: голова ОВА розповів про плани окупантів

Влада прораховує і готується до різних можливих сценаріїв дій Російської Федерації

Павлюк про повторний наступ РФ на Київ / Колаж "Сьогодні"

Влада не відкидає ймовірності повторного наступу російських військ на Київ, а тому завжди готується до різних дій ворога. Без захоплення столиці повної перемоги над Україною не буде.

Про це повідомляє голова Київської ОВ Олександра Павлюка, пише "Укрінформ".

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"Вірогідність завжди залишається, бо без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо в планах Росії залишається повне знищення України, як це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України – Київ буде під прицілом. Ми такі варіанти не відкидаємо, прораховуємо і готуємося до різних можливих сценаріїв дій супротивника", – розповів Олександр Павлюк.

Комендантська година у Київській області

У Київській області з 30 квітня по 8 травня діятиме комендантська година. Він триватиме щодня з 22:00 до 05:00.

Під час комендантської години забороняється:

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перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;

пересуватися транспортом чи пішки.

Голова ОДА додав, що попереду видатні для українців дати, через що ворог може влаштувати ракетні обстріли, які він не припиняв і під час Великодня.

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