Жданов: у військовій допомозі Україні з'явилася "погана тенденція"

Експерт поділився очікуваннями від саміту міністрів оборони "Рамштайн-3"

Олег Жданов нагадав, що Німеччина заборонила Іспанії передавати Україні танки "Леопард-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Країни "старої Європи", насамперед Німеччина, не хочуть постачати Україні танки.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouТube-каналі "Україна 24".

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Експерт прокоментував намічений на 15 червня саміт міністрів оборони "Рамштайн-3", де обговорюватиметься військова допомога Україні:

"Я думаю, нам потрібно очікувати розширення географії "Рамштайну". І друге – дуже хотілося б отримати розширення географії країн, які нам надають озброєння. Найімовірніше, це теж відбудеться. Питання в обсягах цього озброєння і в термінах постачання".

Водночас Жданов висловив занепокоєння щодо постачання озброєння з боку Німеччини.

"Німеччина не просто сама в особі канцлера накладає вето на будь-які постачання озброєнь Україні, а й поширює це вето на всі країни, які мають німецьке озброєння. Пам'ятаєте бажання Іспанії передати нам 40 танків "Леопард-2"? Так от, Німеччина не просто заборонила передавати ці танки Іспанії для України, але й змусила Іспанію вибачатися за те, що Іспанія насмілилася навіть подумати про те, щоб передати Україні танки", – наголосив він.

За словами Жданова, "знову спливає в Мережі дуже погана тенденція про те, що країни старої Європи домовилися не постачати Україні танки".

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"Така інформація в європейських ЗМІ, на жаль, почала знову з'являтися", – додав він.

Жданов пояснив, чому Захід зволікає з постачанням зброї Україні

Військовий експерт Олег Жданов також заявив, що деякі країни Заходу не поспішають постачати Києву далекобійну артилерію та системи реактивного залпового вогню, оскільки бояться перемоги України у війні.

"На Заході, на жаль, приходить усвідомлення того, що вони бояться світу, в якому Україна переможе. Вони його більше бояться, ніж світу, де переможе Путін. Вони вважають, що знають Путіна і можуть з ним домовитися. А ось Україна, що перемогла, повністю змінює дуже багато факторів – починаючи від системи безпеки на Європейському континенті, завершуючи структурою економічних та фінансових відносин у самому Євросоюзі", – наголосив він.

Також Жданов висловив переконання, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі час візиту до Києва вимагатимуть від українського керівництва піти на переговори з Кремлем та погодитись на територіальні поступки.