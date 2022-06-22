Жданов: РФ на Донбасі спробує розсікти сили ЗСУ та взяти в котел

Військовий експерт прогнозує ключову битву за Сєвєродонецьк

Олег Жданов прокоментував перебіг бойових дій у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія стягує резерви до Сєвєродонецька, щоб захопити місто, а також оточити підрозділи Збройних сил України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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Жданов спрогнозував, що "буде ключова битва за сам Сєвєродонецьк".

"Для Російської Федерації стало справою принципу досягти бодай якоїсь військової перемоги. Вони відчувають, що Сєвєродонецьк вже дуже близько. Тому вони перекидатимуть із сусідніх напрямків війська для того, щоб посилити тиск на наші війська та взяти Сєвєродонецьк", – пояснив він.

Експерт також прокоментував захоплення противником Тошківки та ще кількох населених пунктів Луганської області:

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"Це спроба оточити наші війська в районі Золотого і вийти на південно-західні околиці Сєвєродонецька. У цьому плані вони максимально тиснуть. Вони розуміють, що наше угруповання не можна взяти лобовими атаками, тому намагаються розсікти на кілька груп наші війська і таким чином оточивши їх, придушити наш опір".

Окупанти кинули всі резерви на Луганщину

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найближчими днями окупаційна армія Росії спробує повністю захопити Луганщину.

"Ситуація залишається досить важкою. Зараз усі резерви кинуті сюди. Навіть знімали з деяких напрямків і направили на два напрямки – це Сєвєродонецьк та Золоте, Комишуваха та Попасна. Російська армія намагається виконати те, що вони теоретично вже зробили – тому що вони вже відрапортували , що Сєвєродонецьк вже контролюють. Проте поки що вони там гинуть, поки що там продовжуються бої. Тому реально за фактом не захопили, повністю місто не контролюють", – наголосив Гайдай.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) прогнозує, що війська РФ, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, проте ціною зупинки наступу на інших напрямках.