Жданов розповів, наскільки критично Україні бракує зброї

Військовий експерт зазначив, що тема боєприпасів – це окрема розмова

В України майже не залишилося власних запасів озброєння. / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні Україна майже на 100% має озброєння старого, радянського зразка. До того ж у нашої країни майже не залишилося власних запасів.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

Реклама

Озброєння України

"На сьогодні, на жаль, ми повністю залежимо від західної допомоги. У нас власних запасів майже не залишилося. Наше озброєння – це озброєння старого, радянського зразка на майже 100%. А всі виробництва цих озброєнь залишилися у РФ", – написав він.

Тому, за словами Жданова, Україна на сьогодні не може поповнити ні запаси боєприпасів, ні самого озброєння:

"По боєприпасах це взагалі окрема розмова – чому ми за 8 років не побудували їх виробництво, як, наприклад, Азербайджан – він пішов такою ж дорогою, як й Ізраїль. Ізраїль почав свій військово-промисловий комплекс із патронного заводу – Азербайджан зробив те ж саме. Ми, на жаль, не спромоглися цього зробити. Тому на сьогодні ми на 100% залежимо від західної допомоги – чим більше та швидше вона надходить, тим більше можливостей і шансів у нас із протистоянням із РФ".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає додаткове озброєння від західних партнерів для боротьби з російським агресором за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-3". Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс готує план переведення Збройних сил України з пострадянського озброєння на зброю НАТО.